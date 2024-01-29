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الصيد يتوج ببطولة الجمهورية للقوس والسهم للصالات..صور

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ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق الصيد ببطولة الجمهورية للقوس والسهم للصالات ، والتى اقيمت الجمعة بنادى اتحاد الشرطة الرياضى ، وقد أسفرت نتائج البطولة عن الاتى :
مرحلة تحت 21 سنة :
توج مروان ابو حمدة بالمركز الاول ، بينما فاز عمرو مدحت بالمركز الثانى شباب ، كما حصدت سما وائل المركز الثانى انسات 

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مرحلة 18سنة :
توجت عائشة احمد بالمركز الاول ، بينما فازت مليكة ياقوت بالمركز الثانى ، واحرزت لى لى طارق المركز الثالث ناشئات 
كما حقق مصطفى الشربينى المركز الرابع ناشئين 
مرحلة العمومى ( قوس اوليمبى ) 
توج على حسن بالمركز الاول ، بينما حصد احمد حسام المركز الثالث ، وحقق احمد حجاب المركز الرابع 
مرحلة العمومى ( قوس مركب) 
توج اسماعيل محمود بالمركز الاول ، وحصد احمد علاء المركز الثانى 

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الجهاز الفنى والادارى
المدير الفنى محمد فاروق، مدربين على حسن و على هانى و فادية ابراهيم محمود امام و مينا عادل ، مدربين المدارس احمد عبيد و عبد المنعم و احمد فتحى ، علاج طبيعي دكتور عمر ، مديرادارى على احمد.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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