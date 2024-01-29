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صيد الدقى يهزم دلفى فى بطولة الجمهورية للكرة الطائرة تحت 19 سنة

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق 19سنة للكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على فريق دلفى بنتيجة 2/3 فى المباراة التى اقيمت بصالة جامعة القاهرة فى اطار منافسات دور الـ16 لبطولة الجمهورية.

ضمت قائمة الفريق اللاعبات حبيبه زعتر، نانسي أشرف ، مريم هشام ، ريتاج مجدى ، سلمي جلال ، جنة الله مصطفى ، منال محمد ، شهد حسام ، جني صابر ، جني عمرو ، ملك عبدالنبي ، فريدة ياسر، ندي طه ، نور ياسر،حبيبه وجيه ، ملك شتا ،زينه النادي ، فاطمة حسني

الجهاز الفنى والادارى :

رئيس الجهاز محمود غزال ، مدير القطاع طارق السعدى ، المدير الفنى عابد، مدرب وليد عصفور ، علاج طبيعى دكتورة ندى.

وعلى الجانب الآخر، حقق فريق 2015 ناشئات الكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على فريق 6 اكتوبر بنتيجة 3 ـ صفر فى المباراة التى اقيمت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة منطقة الجيزة.


ضمت قائمة الفريق اللاعبات مليكه شريف ، جودي وائل ،مريم كريم ،مريم عماد ،يارا محمود ،چيان فرج الله،ميلا محمود ،فريده كريم ،زينه خالد ،فريده ايوب ،نائله مكين ،كارما جمال ،تاليا م وجيه،جودي علي ،ليلي مصطفي ،رفيف عبدالله، نانسي مصطفي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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