النصر السعودي يجدد عقد مهاجمه

استطاعت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، أن تحسم ملف تجديد عقد أيمن يحيى مهاجم الفريق الأول لكرة، بشكل رسمي.

وكشف الصحفي الموثوق علي العنزي، أن إدارة النصر السعودي قامت بتوقيع عقود جديدة مع أيمن يحيى لمدة 4 سنوات مقبلة.

وكتب العنزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “عـااااااااااااجل و رسميًا | إدارة ‎النصر تجدد عقد الكابتن أيمن يحيى مع الفريق لمدة ٤ سنوات قادمة”.

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وكان أيمن يحيى قد انتقل إلى صفوف أصفر الرياض في فترة الميركاتو الصيفي عام 2019، وشارك حتى الآن في 76 مباراة، وأحرز خلالهم 11 هدف وصنع مثلهم.

ويستعد فريق النصر لملاقاة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، ضمن منافسات كأس موسم الرياض، يوم الخميس الموافق الأول من شهر فبراير المقبل.

وتبدأ أحداث مباراة النصر ضد إنتر ميامي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.