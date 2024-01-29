اخبار الرياضه

منتخب قطر يتأهل لربع نهائي كأس آسيا 2023 على حساب فلسطين

0 نشر
0 تبليغ

منتخب قطر وفلسطين - كأس آسيا 2023

منتخب قطر وفلسطين - كأس آسيا 2023

واصل منتخب قطر رحلة الدفاع عن لقب كأس آسيا، بتحقيق الفوز على حساب منتخب فلسطين، في دور الثمن نهائي.

وتأهل منتخب قطر إلى ربع نهائي كأس آسيا 2023، بعد الفوز على فلسطين بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر أن يلعب منتخب قطر في ربع النهائي ضد  الفائز من مواجهة أوزبكستان وتايلاند.

اقرأ أيضًا.. المصري البورسعيدي يفاوض مهاجم الاهلي لضمه مجانًا

وشهدت المباراة ضغط هجومي وسيطرة كبيرة لـ منتخب قطر، ولكن التنظيمات الدفاعية للمنتخب الفلسطيني تصدت لها.

وافتتح منتخب فلسطين أهداف المباراة، عن طريق عدي الدباغ خلال الدقيقة 37، ولكن المنتخب القطري نجح في خطف هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق حسن الهيدوس في الدقيقة 45+6.

ومع بداية الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب قطر، حيث نجح أكرم عفيف في تسجيل ثاني الأهداف للعنابي في الدقيقة 49.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا