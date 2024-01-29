مصدر يكشف حقيقة مفاوضات المصري مع صلاح محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - تداولت أنباء حول تفاوض النادي المصري مع مهاجم الأهلي صلاح محسن لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن النادي المصري بدء المفاوضات مع صلاح محسن بالفعل منذ أسبوع، لكن لم يتم الاتفاق على الراتب حتى الآن، بسبب رغبتهم في ضمه كلاعب حر دون دفع مقابل للمارد الأحمر.

وأكد المصدر أن الأهلي لن يسمح للاعب الانتقال إلى المصري حتى في حال بيعه بصفة نهائية.

وكانت قد أشارت بعض التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية إلى مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع الأهلي لضم صلاح محسن.

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