فشل صفقة انتقال محمد أبو جبل إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن فشل صفقة انتقال محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر وفريق البنك الأهلي، إلى النادي الأهلي.

ونقلت صحيفة "ألوطن" عن مصدر داخل النادي الأهلي تأكيده تعثر مفاوضات القلعة الحمراء لضم محمد أبو جبل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح المصدر أن السبب الرئيسي وراء تعثر مفاوضات الأهلي لضم محمد أبو جبل "يرجع للمستوى الفني الذي ظهر عليه الحارس مع المنتخب الوطني خلال بطولة أمم أفريقيا."

وأشار إلى أن المستوى الفني الضعيف الذي ظهر عليه أبو جبل، وبالتحديد أمام منتخب الكونغو الديموقراطية في دور الـ16 من أمم إفريقيا، شكّل علامة استفهام كبيرة حول مستوى الحارس، خاصة بعد فشله في التصدي لأي ركلة جزاء أمام لاعبي الكونغو، ما تسبب في وداع الفراعنة المبكر النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف المصدر أن العامل الأهم وراء التراجع عن الصفقة، يرجع إلى الخوف من حدوث أزمة قد يترتب عليها رحيل محمد الشناوي حال التعاقد مع أبو جبل.