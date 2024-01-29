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إنبي يتخطى الشمس وفاقوس ويتصدر مجموعته بدوري تنس الطاولة

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ياسر رشاد - القاهرة - حسم الفريق الأول لنادى إنبى فى تنس الطاولة " رجال" المركز الأول فى المجموعة الثانية لبطولة الدوري الممتاز "أ" ، وذلك بعد تحقيق الفوز على أهلى فاقوس و الشمس بنتيجة 0/3 ، ضمن منافسات الدور الثانى لبطولة الدورى الممتاز.


ونجح فريق نادى إنبى لتنس الطاولة فى تقديم أداء متميز طوال مشواره ببطولة الدورى ، حيث حقق الفريق الفوز فى جميع مبارياته وتصدر مجموعته عن جدارة وإستحقاق ، فى ظل سعى الفريق لحصد لقب بطولة الدورى خلال هذا الموسم الإستثنائى .
وكان قد نجح فريق نادى إنبى مع مطلع العام الجارى فى تحقيق بطولة القاهرة للمرة الأولى بتاريخه ، بعد تغلبه على الأهلى محتكر البطولة طوال تاريخها ، بعد تقديم أداء مميز مكن رجال إنبى من حصد لقبهم الأول ، جدير بالذكر بأن مجلس اداره النادي مهتم بتطوير منظومه تنس الطاوله بالنادي من خلال التوسع في قاعده اللاعبين المميزين بمختلف الاعمار السنيه وتطوير اداء الاجهزه الفنيه و الاداريه العامله مع الفريق .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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