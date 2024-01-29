الداخلية يستعيد الزنفلي ويضم زياد طارق من إنبي

ياسر رشاد - القاهرة - إستعاد نادي الداخلية خدمات حارسه محمود الزنفلي بعد ساعات من فسخ تعاقده وإنتقاله لصفوف البنك الأهلي.

وتراجع البنك الأهلي عن ضم الزنفلي بعد فشل صفقة إنضمام محمد أبو جبل للاهلي بشكل مفاجئ خلال الساعات الماضية.

وكان الزنفلي قد سدد قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الداخلية من أجل الرحيل لتتم إعادة المبلغ من جديد اليوم بعد عودته لصفوف النادي.

كما نجح الداخلية في إتمام التعاقد مع زياد طارق لاعب وسط إنبي على سبيل الإعارة في إطار التدعيمات التي يجريها مجلس غدارة النادي استعداداً لإستئناف منافسات بطولة الدوري.