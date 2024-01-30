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الأهلي يبدأ اتصالاته لعودة علي لطفي لصفوفه

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي بدأ اتصالاته مع نادي زد، من أجل عودة علي لطفي حارس مرمى الفريق على سبيل الإعارة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "السويسري مارسيل كولر المدير الفني لم يكن مرحب في البداية بعودة لطفي، ولكنه هو الخيار الأوحد أمام النادي في الوقت الحالي، بعد مغالاة سيراميكا كليوباترا في طلباته للتنازل عن محمد بسام خلال الميركاتو الشتوي".

وأضاف أمير هشام: "مجلس إدارة الأهلى سوف يعقد جلسة مع إدارة نادي زد عقب نهاية عزاء العامري فاروق، وسيكون علي لطفي حارسًا للفريق في يناير الجاري".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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