خريطة صفقات الزمالك يتقدمها عبدالله السعيد



محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد نادي الزمالك، للإعلان عن التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق.

وعانى نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، من وقف القيد، وعدم التمكن من التعاقد مع صفقات جديدة، وهو ما جعل هناك حالة من الخلل في بعض المراكز داخل الفريق حاليا.

ونجح نادي الزمالك في حل أزمة القيد بشكل رسمي، وتسوية جميع القضايا الخارجية، وهو ما يمكنه من قيد اللاعبين بشكل رسمي.

خريطة صفقات الزمالك:

عبدالله السعيد

يضع نادي الزمالك الرتوش الأخيرة قبل الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع عبدالله السعيد، بعدما تم الاتفاق مع نادي بيراميدز على جميع البنود، ويتبقى تحويل المقابل المادي.

أحمد حمدي

نجح نادي الزمالك، في الحصول على توقيع أحمد حمد لاعب فريق الأهلي السابق، ومونتريال الكندي، بعد فسخ عقده مع الأخير، وأصبح لاعب حر.

محمود صابر

يبحث نادي الزمالك التعاقد مع محمود صابر، لاعب فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وقدم عرضا لنادي بيراميدز، من أجل الحصول على خدمات اللاعب، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، مع وضع بند الشراء.

ناصر ماهر

اتفق نادي الزمالك مع ناصر ماهر، على الانتقال للنادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الحالية، وما يعطل الصفقة حتى الآن، خلال مع نادي فيوتشر، على القيمة المادية، خاصة وأن الأبيض عرض دخول صفقات تبادلية فقط.

سيف جعفر

اقترب سيف جعفر بشدة من العودة لنادي الزمالك، بعدما اتفق مع نادي بيراميدز، على فسخ العقد، وإعادة المبلغ الذي حصل عليه، في ظل عدم الحصول على فرصته في المشاركة حتى الآن.

عمار ياسر

نجح نادي الزمالك في التعاقد بشكل رسمي مع عمار ياسر، لاعب فريق الداخلية، لمدة ثلاثة مواسم ونصف، وحصل الأبيض على الاستغناء، على أن يتم الإعلان خلال الساعات المقبلة.

ياسر حمد

أتم نادي الزمالك اتفاقه مع ياسر حمد، مدافع منتخب فلسطين، على الانضمام للفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وسيتم توقيع العقود فور الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الآسيوية.

يوسف حسن

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع نادي بلدية المحلة، من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط، يوسف حسن، وقد يكون هناك صفقة تبادلية طرفها مدافع الأبيض محمد طارق.

محمد عاطف

نجح نادي الزمالك في التعاقد مع محمد عاطف من نادي طنطا بشكل رسمي لمدة أربعة مواسم ونصف

محمد شحاتة

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع محمد شحاتة من نادي طلائع الجيش، ويتم حاليا اتمام التفاوض بين الناديين.

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