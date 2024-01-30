رحيل نجم جديد من الاهلي في الميركاتو الشتوي

اقترب أحد لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر.

ووافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي على رحيل اللاعب أحمد عبد القادر جناح القلعة الحمراء في الشتاء الحالي لعدم الحاجة إلى خدماته الفنية هذا الموسم.

ويمتلك عبد القادر عرضًا قويًا من الخليج للرحيل عن المارد الأحمر حيث يضع مسؤولي الفريق القاهري الرتوش النهائية في عقد اللاعب من أجل الإعلان عن مغادرته بصورة رسمية.

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ويرفض نجم الأهلي حتى الأن فكرة الانتقال إلى نادي سموحة السكندري رغم إرسال عرض رسمي من جانب الأخير للظفر بخدماته في الميركاتو الجاري.

وأعلن في الساعات الماضية النادي الاهلي عن فسخ التعاقد مع صلاح محسن الذي انضم في الشتاء الجاري إلى صفوف المصري البورسعيدي لمدة 3 مواسم ونصف.