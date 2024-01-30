"منذ 12 عاما".. عقدة تاريخية تلاحق حامل لقب كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فشل منتخب السنغال في التأهل إلى دور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية 2023، بعد الخسارة من كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4.

وتستمر "عقدة حامل اللقب"، حيث تفشل المنتخبات الفائزة بكأس الأمم الإفريقية في تخطي دور الـ16 للنسخة التي تلي فوزها باللقب.

بداية من الفراعنة حتى أسود التيرانجا

بدأت العقدة عند منتخب مصر الذي فاز بكأس الأمم الإفريقية 2010، لكن لم يستطع الفراعنة في التأهل إلى نسخة 2012.

وفاز منتخب زامبيا بكأس الأمم 2012، لكن لم يستطع تخطي دور المجموعات في نسخة 2013.

وفاز منتخب نيجيريا بكأس الأمم 2013، لكن لم يستطع النسور الخضر في التأهل إلى نسخة 2015.

وحصل منتخب كوت ديفوار على نسخة 2015، وكعادة حامل اللقب لم يتمكن من تخطي دور المجموعات في 2017.

وفازت الكاميرون بكأس الأمم الإفريقية 2017، ولم تستطع تخطي دور الـ16 في نسخة 2019.

وفاز محاربو الصحراء بنسخة 2019 "حطها في الجول يا رياض"، ولكن لم تتمكن الجزائر من تخطي دور المجموعات في 2021.

واختتم منتخب السنغال "العقدة" بالفوز بكأس الأمم 2021، والفشل في تخطي دور الـ16 في نسخة 2023.

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