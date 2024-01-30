صفقة الـ 40 مليون .. ماذا قدم صلاح محسن طوال مشواره مع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

أعلن النادي الأهلي منذ قليل، فسخ عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي صلاح محسن بالتراضي بين الطرفين، بعدما قام اللاعب بتقديم طلب منذ 10 أيام يطلب فيه الرحيل عن النادي.

ويستعرض لكم موقع الخليج 365 في السطور التالية، مشوار صلاح محسن داخل صفوف النادي الأهلي، منذ انضمامه لصفوف الفريق في يناير 2018.

وأحدثت صفقة انتقال صلاح محسن إلى " القلعة الحمراء"، في يناير 2018، ضجة كبيرة في الوسط الرياضي المصري، بسبب قيمة انتقال اللاعب من فريق إنبي إلى النادي الأهلي، والتي وصلت قيمتها إلى 40 مليون جنية، كأغلى صفقة انتقال في تاريخ مصر بذلك الوقت.

ورغم المبلغ الكبير، الذي انفقه النادي الأهلي لضم اللاعب، إلا أنه منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، لم يتمكن من تقديم أوراق اعتماده، مما جعله يخرج معاراً في مرتين إلى كلا من " سموحة، سيراميكا كليوباترا".

وشارك صلاح محسن رفقة النادي الأهلي، في 100 مباراة بالقميص الأحمر، تمكن من تسجيل 18 هدفاً رفقة الفريق، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وحصل صلاح محسن مع الأهلي على 7 بطولات، بواقع بطولتين دوري مصري، لقبين لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ولقب وحيد لكلاً من كأس مصر، كأس السوبر الأفريقي والسوبر المصري.