المقاولون يواصل العروض المميزة في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق المقاولون العرب مواليد 2010 تحقيق النتائج الإيجابية بعد تحقيقه الفوز على فريق نادى مستقبل سبورت بثمانية أهداف نظيفة، أحرزها مروان عمرو ثلاثة أهداف و ياسين أبو زيد هدفان ومازن خالد ومصطفى السيد ومالك تامر هدف لكل منهما وذلك في إطار فعاليات بطولة دوري منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023 /2024.

الجهاز الفني لفريق المقاولون 2010:

ويقود الفريق الكابتن هيثم حسين مدير فني ويعاونه الكابتن محمد علي مدرب والكابتن حمدي حسين مدرب حراس والكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن أحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب ٠

تألق لاعبي أكاديمية المقاولون العرب في المباراة الودية أمام أكاديمية فيوتشر

خاضت فرق أكاديمية المقاولون العرب مجموعة مباريات ودية أمام أكاديمية نادي فيوتشر في تجمع رياضي ودي على ملاعب المقاولون العرب في فئات مواليد/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017) ويسعى مسؤولو قطاع الناشئين من خلال هذه المباريات الودية إلى تطوير مهارات اللاعبين وتجربة أداء الفريق بشكل جماعي.