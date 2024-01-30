كواليس اتفاق الأهلي والمصري في صفقة صلاح محسن

ياسر رشاد - القاهرة - فجر الإعلامي محمد شبانة مفاجأة حول فسخ صلاح محسن تعاقده مع النادي الأهلي وانتقاله إلى صفوف النادي المصري خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن عملية فسخ الأهلي التعاقد مع اللاعب والتوقيع مع المصري جاءت بالتنسيق بين الناديين لكن بصورة ودية بعيدا عن الأمور الرسمية بسبب الحساسية بين جمهور الناديين.

وأضاف شبانة بأن صلاح محسن دفع إلى النادي الأهلي قرابة ال٩ ملايين جنيه مقابل فسخ تعاقده حصل عليهم من النادي المصري لتنتهي بذلك علاقة النادي باللاعب بعد ست سنوات من التعاقد معه قادما من إنبي.

١٠ ملايين جنيه تفصل عبدالله السعيد عن الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة ناديي الزمالك وبيراميدز قد توصلا إلى اتقاق نهائي لضم عبدالله السعيد إلى الأبيض، ضمن خطة القلعة البيضاء لدعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف أن الناديين اتفقا على دفع ١٠ ملايين جنيه مقابل انتقال اللاعب على أن يتم توقيع العقود رسميا بعد تحويل المبلغ المالي المتفق عليه.