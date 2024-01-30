راكيتيتش يودع إشبيلية ويقترب من نادي سعودي

ياسر رشاد - القاهرة - ودع نادي إشبيلية الإسباني قائده إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق الأندلسي بعد اقترابه من الرحيل إلى الدوري السعودي.

أكد نادي إشبيلية في بيانه الرسمي أن راكيتيتش أنهى فترته الثانية مع الفريق الأندلسي وأنه أحد أهم اللاعبين داخل الفريق على مدار تاريخه.

وخرج راكيتيتش في الفترة الماضية من حسابات كيكي سانشيز فلوريس هذا الموسم، ليوافق على عرض الشباب السعودي.

واجتاز اللاعب راكيتيتش الكشف الطبي مع فريق الشباب السعودي، ومن المتوقع أن يعلن عن صفقة انتقاله في اي وقت ووقع اللاعب الكرواتي عقدا يمتد حتى صيف 2025.

ورحل ايفر بانيجا عن صفوف الشباب بعدما قرر اللاعب صاحب ال35 عاما عدم الاستمرار مع الليوث.

خاض راكيتيتش مع إشبيلية فترتين معهم الأولى من 2011 حتى 201r والثانية من 2020 قبل رحيله في يناير 2024، وكان عقده ينتهي في نهاية الموسم الحالي، وخاض معهم 323 مباراة في كافة المسابقات ليتواجد في المركز الحادي عشر في قائمة اللاعبين الاكثر مشاركة مع الفريق للمباريات.