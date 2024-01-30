فيتوريا يرفض الرحيل عن منتخب مصر ويطالب بالشرط الجزائي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن البرتغالي روي فيتوريا قدم استقالته من تدريب منتخب مصر، بعد السقوط الكبير في كأس أمم أفريقيا والخروج من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية.

وقال شبانة في تصريحات إذاعية: "فيتوريا فشل بشكل ذريع، ولم يعمل على بناء فريق جديد، كما فشل في كاس الأمم، وشكل المنتخب ومستواه كان مُهين للغاية، وكل المنتخبات تجرأت علينا منتخب مصر".

وأضاف: "الفاشل فيتوريا حتى الآن يريد البقاء ويتمسك بالشرط الجزائي، وقد كلف اتحاد الكرة 3 ملايين و800 ألف دولار منذ قدومه لتدريب منتخب مصر، يعني حوالي ربع مليار جنيه".

وواصل: "البعض كان يقول أن حازم إمام استطاع خطف روي فيتوريا من الخطيب، لكن الأهلي نجا من مدرب فاشل، اتحاد الكرة حتى الآن لا يستطيع اتخاذ القرار".

فيتوريا يتمسك بالشرط الجزائي

واختتم: "فيتوريا يرفض الرحيل ويتمسك بالبقاء مطالبا بالشرط الجزائي في حالة صدور قرار بإقالته، فهو لا يمتلك أي شيء ليقوله أو يقدمه، وكل ما يهمه ويشغل باله هو الحصول على مرتبه فقط".