كوبر: سنلعب بصلابة وروح التحدي أمام إيران

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الأرجنتيني أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا أن فريقه سيخوض مباراة صعبة للغاية أمام إيران المدير الفني لمنتخب سوريا أن فريقه سيخوض مباراة صعبة للغاية أمام إيران أحد أقوى منتخبات آسيا.

ويلتقي منتخب سوريا بنظيره إيران في ثمن نهائي كأس آسيا، غداً الأربعاء على ملعب عبدالله بن خليفة بالدوحة.

ونجح منتخب سوريا في اقتناص بطاقة التأهل إلى هذا الدور لأول مرة في تاريخه، كأفضل ثالث بـ4 نقاط.

وتصدر المنتخب الإيراني الذي توج باللقب 3 مرات، المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة سوريا وإيران: "المباراة ستكون صعبة أمام أحد أقوى منتخبات آسيا لكننا متفائلين وسنكون بقوة".

وتابع: "سنعمل على تقليل الأخطاء، نمتلك الروح والحماس ولدي ثقة في جميع اللاعبين للخروج بنتيجة إيجابية رغم قوة المنافس".

وأضاف: "طموحنا الآن الفوز في مباراة الغد وأنا لا أفكر في أبعد من ذلك الآن، هدفي إسعاد الشعب السوري".

واختتم كوبر: "كرة القدم فيها مفاجآت بعيدة عن كل الحسابات كل الاحتمالات مفتوحة غداً لدينا صلابة وروح التحدي لتحقيق الفوز".

