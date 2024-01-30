كشف حساب المنتخبات العربية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

شهدت بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار منذ بداية هذه النسخة ، مشاركة 5 منتخبات عربية، وهم " مصر، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا"، ولكن هذه النسخة شهدت تراجعاً كبيراً في أداء معظم المنتخبات العربية، والتي سوف نستعرض نتائجها في السطور التالية.

منتخب مصر:

لم يتمكن المنتخب المصري من الظهور بشكل جيد، خلال هذه النسخة من بطولة أمم أفريقيا، حيث خاض المنتخب المصري أربع مباريات بالبطولة، لم ينجح في تحقيق الفوز في أي مباراة، حيث تعادلا في لقاءاته الثلاث بدور المجموعات، أمام كلا من " موزمبيق، غانا، الرأس الأخضر" بنتيجة واحدة وهي التعادل بهدفين لكلا منهما، بالإضافة إلى تعادله في لقاء دور ال 16 بالبطولة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة هدف لكل منتخب، قبل أن يتعرض للهزيمة بركلات الترجيح، ليودع البطولة دون تحقيق أي فوز.

منتخب الجزائر:

وظهر منتخب " محاربي الصحراء" حامل لقب البطولة في نسخة 2019، دون المستوى خلال هذه النسخة من البطولة، حيث لم يتمكن من تحقيق أي فوز في البطولة هوالآخر، حيث تعادلا في لقائين أمام كلا من أنجولا وبوركينا فاسو، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام منتخب موريتانيا، ليودع البطولة من الدور الأول برصيد نقطتين فقط.

منتخب تونس:

ولم يكن أداء المنتخب التونسي أفضل حالاً من أداء منتخب الجزائر خلال البطولة، حيث ودع البطولة هو الآخر من دور المجموعات، دون تحقيق أي فوز، بعد التعادل في لقائين أمام جنوب أفريقيا ومالي، والهزيمة في لقاء الجولة الأولى أمام ناميبيا بهدف دون رد.

منتخب موريتانيا:

حقق المنتخب الموريتاني المفاجأة، بعد أن تمكن من الصعود إلى دور ال 16 من البطولة للمرة الأولى في تاريخه، وتعرض المنتخب الموريتاني للهزيمة في أول جولتين أمام كلا من بوركينا فاسو وأنجولا، قبل أن يحقق المفاجأة ويفوز على منتخب الجزائر في الجولة الثالثة بهدف دون مقابل، ليصعد ضمن أفضل ثوالث المجموعات، ولكنه تلقى الهزيمة من منتخب الرأس الأخضر بهدف دون مقابل، في مباراة دور ال 16 أمس، ليودع البطولة أيضاً.

منتخب المغرب:

يتبقى الأمل العربي الوحيد خلال هذه النسخة من البطولة متعلق بالمنتخب المغربي، بعد أن تمكن من الصعود إلى دور الـ 16 من البطولة كمتصدر للمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل، ويواجه " منتخب " أسود الأطلس" الليلة، منتخب جنوب أفريقيا في إطار دور ال 16 من البطولة.