فتح باب الترشيح لتدريب منتخب تونس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه، أمس الاثنين، فتح الباب للراغبين في تدريب منتخب تونس لتقديم ترشحاتهم خلفا لجلال القادري.

على أن تتولى اللجنة التي تقرر تكوينها للنظر في ملفات الترشحات ثم رفع مقترحاتها إلى المكتب الجامعي القادم.

وتتكون اللجنة من السادة: بلحسن مالوش، مختار ذويب، نجيب غميض، خالد بدرة، عماد بن يونس، وممثل عن ودادية المدربين.

يذكر أن تكليف كل من منتصر الوحيشي وأنيس البوسعيدي، سيكون لفترة وقتية وهي قيادة المنتخب الوطني في الدورة الدولية الودية في شهر مارس/آذار المقبل.

وكان الاتحاد التونسي قد أقال جلال القادري من تدريب منتخب تونس عقب الخروج المذل من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في كوت ديفوار.