مدرب إيران: مواجهة سوريا هي الأصعب في كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أمير قلعة نويي المدير الفني لمنتخب إيران أن مباراة سوريا غداً من أصعب مواجهات فريقه في كأس آسيا حتى الآن نظراً للروح العالية التي يلعب بها لاعبي نسور قاسيون.

ويلتقي منتخب سوريا بنظيره إيران في ثمن نهائي كأس آسيا، غداً الأربعاء على ملعب عبدالله بن خليفة بالدوحة.

ونجح منتخب سوريا في اقتناص بطاقة التأهل إلى هذا الدور لأول مرة في تاريخه، كأفضل ثالث بـ4 نقاط.

وتصدر المنتخب الإيراني الذي توج باللقب 3 مرات، المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

وقال أمير قلعة نويي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة سوريا وإيران: "نعرف أسلوب مدرب منتخب سوريا الأرجنتيني هيكتور كوبر، هو مدرب مخضرم يحمل مسيرة مذهلة في عالم التدريب".

وأضاف: "علينا إبراز جودتنا الهجومية في اللقاء، والتركيز من أول دقيقة حتى يتم حسم الأمور وتحقيق الهدف المرجو وهو الفوز والتأهل للدور المقبل".

وتابع: "مباراة سوريا ستكون من أصعب المواجهات وعلينا خوضها بتركيز كبير، خاصة أن منافسنا يتميز بدفاع قوي وتنظيم في جميع خطوطه".

كما أوضح علي رضا جهانبخش لاعب منتخب إيران: "أنا سعيد جداً بالأداء الذي قدمناه في دور المجموعات، المنتخب السوري مميز بدنياً ودفاعياً، نحن جاهزون للمواجهة".

واختتم: "علينا أن نكون حذرين، نعرف أهمية البطولة للشعب الإيراني وسنبذل كل جهدنا من أجل تحقيق الحلم".