مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية.. التشكيل الرسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

يلاقي المنتخب المغربي نظيره منتخب جنوب أفريقيا، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " لوران بوكو" بدولة كوت ديفوار.

ويدخل المنتخب المغربي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، رومان سايس، نصير مزراوي.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، سليم أملاح.

خط الهجوم: عبدالصمد الزلزولي، يوسف النصيري، أمين عدلي.

فيما جاء تشكيل منتخب جنوب أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موداو، كيكانا، موتبي مفالا، موديبا.

خط الوسط: موكوينا، سيتول، مورينا.

خط الهجوم: بيرسي تاو، زواني، ماكجوبا.

اقرأ أيضًا:

دور الـ 16 كأس الأمم الإفريقية.. أخبار وإحصائيات والقنوات الناقلة مجانًا (صور وفيديو)

كشف حساب المنتخبات العربية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023