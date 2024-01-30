لاعب الزمالك ينتقل إلى المصري على سبيل الإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر لـ"الخليج 365" إنهاء الاتفاق بين الزمالك والمصري البورسعيدي، بشأن انتقال لاعب الأبيض إلى الأخير.

وينتقل محمد طارق لاعب الزمالك إلى المصري البورسعيدي، على سبيل الإعارة، لمدة موسم ونص.

وفي سياق متصل، أنهي الزمالك صفقة انتقال ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر إلى الأبيض، مقابل بيع عمرو السيسي وإعارة عبدالله محمد وياسر علي.

اقرأ أيضاً:

دور الـ 16 كأس الأمم الإفريقية.. أخبار وإحصائيات والقنوات الناقلة مجانًا (صور وفيديو) (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الدحدوح يظهر بقميص الأهلي ومنتخب مصر (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)