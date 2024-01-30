خاص الخليج 365.. المصري يعلن التعاقد مع مدافع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد عبدالكريم المدرب المساعد للنادي المصري البورسعيدي في تصريحات خاصة للوفد، انه تم التعاقد بالفعل مع اللاعب محمد طارق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وصرح محمد عبدالكريم للوفد :"محمد طارق لاعب مميز وسيكون إضافة قوية للفريق، وأي صفقة تنضم للفريق في يناير ستكون اضافة لنا".

وأكمل المدرب المساعد للمصري:" كجهاز فني نختار اللاعبين المفيدين للنادي، ومحمد طارق ان لم يكن سيقدم اضافة لما تعاقدنا معه".

وتابع:" كنا نحتاج لتدعيم في خط دفاع الفريق، ونري أن محمد طارق هو أنسب لاعب متواجد، واتمني ان يكون اضافة للفريق ولنفسه".

وعند سؤاله عن المفاوضات وهل هناك صفقة تبادلية مع الزمالك أجاب:" لا يوجد صفقات تبادلية، طلبنا محمد طارق فقط وبالفعل نجحنا في ضمه".