كيف احتفت الجماهير المصرية بأداء بيرسي تاو ضد المغرب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

احتفت الجماهير المصرية بتأهل منتخب جنوب أفريقيا الذي يلعب ضمن صفوفه بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، على حساب المغرب.

وكتب أحد المشجعين عبر موقع التغريدات "إكس": "فريقي لنهاية البطولة هما البافانا بافانا، بلد شقيقة ودعموا أخواتنا في غزة، ابننا بيرسي تاو معاهم وجدي موسيماني ينام فرحان بعد البطولة".

وعلق مشجع آخر: "ولدنا طبعا لازم يكسب"، وأضاف آخر: "كل الشكر لجنوب أفريقيا وأخويا بيرسي تاو والولد حارس صنداونز".

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