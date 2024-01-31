المغرب خارج أسوار أمم أفريقيا بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: ودَّع منتخب المغرب الأول لكرة القدم بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدفين دون مقابل في دور الـ16، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "لاورينت بوكو "، بقيادة الحكم محمود إسماعيل.

كما أضاع المغرب ركلة جزاء عن طريق "حكيمي" في الدقيقة الـ85 بعد أن سدد كرة قوية، ارتطمت في العارضة.

وخرج "سفيان مرابط" بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ90+2؛ ليكمل المغرب اللقاء بعشرة لاعبين.

وبتلك النتيجة يواجه جنوب أفريقيا نظيره الرأس الأخضر في الدور ربع النهائي.