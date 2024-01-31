جنوب إفريقيا تقصي المغرب وتتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق منتخب جنوب إفريقيا فوزًا صعبًا على نظيره المغرب بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وأقيمت مواجهة المغرب وجنوب إفريقيا على أرضية ملعب استاد "لاورينت بوكو"، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية.

تقدم منتخب جنوب إفريقيا بالهدف الأول عن طريق ماكجوبا في الدقيقة 57، قبل أن يضيف موكوينا الهدف الثاني بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل لدور الـ16 بعد تصدر المجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا برصيد 7 نقاط، حصدهم من انتصارين أمام زامبيا وتنزانيا وتعادل وحيد ضد الكونغو الديموقراطية.

فيما تأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى دور الـ 16 من أمم إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن ناميبيا.

وبدأ منتخب المغرب مواجهة جنوب إفريقيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، رومان سايس، نصير مزراوي.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سليم أملاح

وفي الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، يوسف النصيري، أمين عدلي.

وبدأ منتخب جنوب إفريقيا مباراة المغرب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: موديبا، مفالا، كيكانا، موداو

خط الوسط: سيتولي، موكوينا، مورينا

وفي الهجوم: بيرسي تاو، ثيمبا زواني، ماكجوبا

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