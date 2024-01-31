صفقات دوري روشن السعودي في الميركاتو الشتوي كاملة

شهد دوري روشن السعودي ميركاتو شتوي هادئ في يناير الجاري وسط تحفظ الأندية على ضم صفقات جديدة.

أسدل الستار على الميركاتو الشتوي اليوم، وأعلنت كل الفرق عن صفقتها الجديدة خلال شهر يناير الجاري.

يعد نادي الاتفاق أكثر الفرق التي ضمت لاعبين جدد بـ 7 صفقات، يليه التعاون بـ 5 صفقات، بينما أكتقى ناديا النصر والهلال بصفقتين فقط لكل منهما، فيما يعد أبها صاحب أقل معدل صفقات حيث ضم لاعب واحد فقط هو الكونغولي مارسيل تيسيران

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صفقات دوري روشن في الشتاء

– الاتفاق:

هارون كمارا

الإسباني ميدران

الكاميروني ايكامبي

عبد الرحمن العبود

الإيفواري فوفانا

خالد الغنام

عبد الله مادو

– التعاون:

إبراهيم الشعيل

صالح أبو الشامات

الأرجنتيني جوانكا

محمد بكر

محمد الكويكبي

– الشباب:

مصعب الجوير

البرازيلي فيتينهو

الكرواتي راكيتيش

مصطفى ملائكة

– الاتحاد:

سعد الموسى

محمد المحاسنة

حامد الغامدي

أحمد الغامدي

– النصر:

الأسترالي عزيز بيهيتش

تسجيل الكولومبي اوسبينا

– الهلال:

البرازيلي لودي

انضمام محمد الربيعي

– أبها:

الكونغولي مارسيل تيسيران