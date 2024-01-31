ناشئات صيد الدقي يحصدن لقب بطولة النخبة لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق ناشئات كرة السلة بصيد الدقى مرحلة 16 سنة الفوز ببطولة النخبة التى اقيمت تحت اشراف بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة بعد الفوز على فريقي البنك الأهلى ونادي 6 أكتوبر، كما حققت لاعبة الصيد ليلة حسام الفوز بجائزة هداف البطولة وجائزةMVP.



تضم قائمة الفريق اللاعبات: چنا السيد عبد العزيز، چنى حازم، حبيبة معتز، حلا محمد، خديجة جمال حمزة ،دانية هاني، رودينة محمد، سلمى نور الدين، سما تامر، فريدة رامي، كرمة علاء، كنزي محمد، كنزي محمود، لارا عمرو، لقاء ابراهيم، ليلة حسام، ملك أحمد ابراهيم، ملك أحمد صادق، ندى احمد حسن، هلا محمد فوزي.



الجهاز الفني والاداري:

محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، عماد السيد مدير فني، عادل نجيب مدرب، هيثم نور الدين مخطط أحمال، الدكتورة أميرة يحيى طبيبة، أحمد الطاهر إداري ، احمد سيد خدمات معاونة، احمد عصام لجنة كرة السلة.