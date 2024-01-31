خطوة واحدة تفصل لاعب مونشنجلادباخ عن الانضمام للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف والد مصطفى أشرف، لاعب فريق بروسيا مونشنجلادباخ تفاصيل اقتراب نجله من الانضمام لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق.

وأوضح والد لاعب بروسيا مونشنجلادباخ خلال برنامج تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "نجلي قريبا من الانضمام للزمالك، وتتبقى رتوش بسيطة على إتمام الاتفاق بين الناديين".

وأضاف: "تم الاتفاق بيننا وبين الزمالك على جميع البنود، ويتبقى فقط اتفاق الزمالك مع النادي الألماني على نسبة إعادة البيع وتحويل المقابل المالي للصفقة".

وأكمل: "نجلي كان قريبا من الانضمام للأهلي في الفترة الماضية، ولكن لم تكتمل المفاوضات، بسبب المطالب المادية للنادي الألماني، وأتمنى انضمام نجلي للزمالك حاليا".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، قام بتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على رأسها ناصر ماهر من نادي فيوتشر، ومحمد شحاتة من نادي طلائع الجيش.

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