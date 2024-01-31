جدول مباريات الاسبوع الاول بدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - واقام اتحاد الكرة أجرى اليوم الأربعاء، قرعة المرحلة النهائية لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” وذلك بعد إنتهاء المرحلة الأولى.

مباريات الاسبوع الاول بدوري المحترفين

البترول ضد مكادي

النجوم ضد شبين

أسوان ضد ابوقير

وي ضد المقاصة

التعدين ضد دكرنس

ويشارك 20 فريقا ببطولة دوري الدرجة الثانية المصري “دوري المحترفين” ،وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

وأسفرت قرعة المرحلة الثانية التي أجريت اليوم الاربعاء داخل مقر إتحاد الكرة المصري عن وقوع فريق الكرة الاول بنادي طنطا في مواجهة فريق غزل المحلة علي ملعب الاخير وذلك في الثاني عشر من شهر فبراير حيث جاءت لقاءات ابناء السيد البدوي علي النحو التالي :

مباريات طنطا بدوري المحترفين

الاسبوع الاول / غزل المحلة ضد طنطا

الاسبوع الثاني / طنطا ضد القناة

الاسبوع الثالث / بتروجيت ضد طنطا

الاسبوع الرابع / طنطا ضد رايه

الاسبوع الخامس / بروكسي ضد طنطا

الاسبوع السادس / طنطا ضد دجله

الاسبوع السابع / السكة ضد طنطا

الاسبوع الثامن / طنطا ضد الحرس

الاسبوع التاسع / لافيينا ضد طنطا.

