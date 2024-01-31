انتهت رسميا..السعيد وجعفر فى الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - فى سباق الميركاتو الشتوي

الأربعاء 31/يناير/2024 - 03:11 م 1/31/2024 3:11:53 PM

أكدت مصادر داخل نادى بيراميدز إنتهاء صفقة الثنائي عبد الله السعيد وسيف جعفر لصالح الزمالك وتم استبعادهما من قائمه الفريق المسافره إلى الإسكندرية للقا المصرى وبيراميدز غدا فى كأس الرابطه

وجرت مفاوضات جاده بين حسين لبيب ومسؤولى بيراميدز على الخطوط النهائيه لإتمام الصفقه فى ظل تمسك اللاعب بالانتقال للزمالك وتمسك المجلس أيضا باتمام الصفقه ويجري الإتفاق حول تسديد مستحقات بيراميدز المتأخره من صفقة عمر جابر وعماد نبيل دونجا وقيمتها ١٨ مليون جنيه بالإضافة إلى ١٢ ملايين جنيه أو بيع إبراهيما نداى بصفه نهائيه