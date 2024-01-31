الإسماعيلي يعلن حل أزمة إيقاف القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الإسماعيلي، في بيان رسمي، نجاح مجلس إدارته في حل أزمة إيقاف القيد، مشيرا إلى أنه نجح في سداد جميع غرامات النادي وتسوية جميع المنازعات.

ونجح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي في حل أزمة إيقاف القيد، بتحويل المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف، سواء كانت غرامات أو مستحقات، بالإضافة إلى أتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلي مستحقات كلا من، التونسي نور الزمان الزموري، الإسباني خوان كارلوس جاريدو، الناميبي بينسون شيلونجو، بالإضافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري بخصوص اللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.

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