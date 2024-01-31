بيراميدز يعلن تجديد عقد مدافعه لمدة 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي بيراميدز، في بيان رسمي، تجديد التعاقد مع مدافع الفريق أحمد سامي، لمدة 3 سنوات.

وشارك سامي مع بيراميدز في 15 مباراة خلال الموسم الحالي، في جميع البطولات، وكان اللاعب ضمن قائمة منتخب مصر الوطني في كوت ديفوار، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023.

ولم يشارك أحمد سامي في أي مباراة بالبطولة التي تقام حاليا في كوت ديفوار، وتستمر حتى يوم 11 فبراير 2023.

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