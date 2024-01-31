المصري يعلن ضم لاعب الترجي التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن النادي المصري البورسعيدي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، ضم التونسي معتز زدام، من الترجي التونسي.

وكتب حساب المصري: "نسر جديد من نسور قرطاج ينضم إلى نسورنا الخضر ، رحبوا معنا بنجمنا الجديد الدولي التونسي معتز زدام قادمًا من صفوف الترجي التونسي".

وبدأ زدام مسيرته في نادي النجم الساحلي، وفي عام 2020 انتقل إلى نادي فالميرا اللاتفي في صفقة انتقال حر، وشارك في 20 مباراة لم يسجل خلالها واكتفى بصناعة هدفين.

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