اخبار الرياضه

عاجل.. الصور الأولى لتوقيع عبدالله السعيد للزمالك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى مسؤولو نادي الزمالك اتفاقهم بشكل رسمي مع نادي بيراميدز لضم الثنائي عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر، قبل ساعات من غلق باب فترة الانتقالات الشتوية والتي تنتهي مساء اليوم الأربعاء.

b6bcbe0847.jpg
عبدالله السعيد 

ونجح الزمالك في إتمام صفقة الثنائي مقابل 21 مليون جنيه بواقع 15 مقابل عبد الله السعيد و6 ملايين لسيف جعفر".

وكشف مصدر أنه سيتم جدولة المستحقات المتأخرة على الزمالك لصالح بيراميدز من صفقة انتقال عمر جابر ودونجا والتي تقدر بـ 18 مليون جنيه لتسدد على 3 أشهر".


وكان سيف جعفر، قد رحل عن نادي الزمالك، مطلع الموسم الجاري، بعد نهاية عقده، لينتقل إلى نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا