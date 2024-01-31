رسميًا عبدالله السعيد ينضم إلى الزمالك.. صور

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في التعاقد مع عبد الله السعيد خلال الميركاتو الشتوي الجاري، قادمًا من بيراميدز.. رسميًا.

وتواجد عبدالله السعيد اليوم الأربعاء في مقر نادي الزمالك، حيث وقع على عقود انضمامه إلى القلعة البيضاء.

وكثف مسئولو نادي الزمالك مفاوضاته القوية خلال الساعات القليلة الماضية من إجل اتمام التعاقد مع عبد الله السعيد قادمًا من نادي بيراميدز في الميركاتو الشتوي الحالي.

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وعلم”كورة 365″ أن الزمالك توصل لاتفاق مع نادي بيراميدز للتوقيع مع عبد الله السعيد مقابل 15 مليون جنيه لمدة موسمين.

وتمسك بشدة عبد الله السعيد بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة الحالية في ظل رغبته الكبيرة بالرحيل عن بيراميدز خلال الشتاء الجاري.