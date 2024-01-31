رابطة الدوري السعودي تمنح الأندية فترة إضافية لتحديد قائمة الأجانب

قررت رابطة دوري المحترفين السعودي، منح الأندية مدة إضافية من أجل تحديد قوائم اللاعبين الأجانب بشكل رسمي.

وأكدت صحيفة الشرق الأوسط، أن رابطة الدوري السعودي، حددت يوم الثامن من شهر فبراير المقبل، موعدًا نهائيًا لإغلاق الباب أمام حسم قوائم الأجانب في الأندية.

وكانت فترة الانتقالات الشتوية 2024 في الدوري السعودي قد أغلقت أبوابها أمس الثلاثاء الموافق 30 يناير الجاري.

اقرأ أيضًا.. رسميًا.. عبدالله السعيد ينضم إلى الزمالك.. صور

ويحق لأندية الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 8 لاعبين أجانب في القوائم للمشاركة في بطولات الدوري وكأس الملك والسوبر المحلي.

وتواجه العديد من أندية الدوري السعودي أزمة بسبب عدم قدرتها على خفض أعداد اللاعبين الأجانب لأنهم لديهم أعدادًا أكبر في الوقت الراهن.

لوائح لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، تتيح للأندية تسجيل أكبر عدد ممكن من الأجانب دون المشاركة في المباريات، مع الالتزام بتحديد قائمة تضم 8 أسماء فقط للمشاركة في المنافسات الداخلية.