الزمالك ينهي التعاقد مع لاعبه

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لتدعيم صفوفه بصفقات شتوية جديدة بعد حل أزمة القيد خلال الأيام القليلة الماضية.

ووافق نادي الزمالك على رحيل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وفسخ نادي الزمالك تعاقده مع عبد الله جمعة ظهير الفريق بالتراضي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ومنحه الاستغناء الخاص به.

وكان عقد عبدالله جمعة صاحب الـ28 عامًا ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث كان انضم إلى الأبيض موسم 2017، قادمًا من إنبي.

وشارك عبد الله جمعة مع الزمالك في 150 مباراة وخلالها سجل هدفين وصنع 15.

ولم يشارك جمعة خلال الموسم الجاري مع الزمالك سوى في مباراة واحدة، كانت ضد ساجرادا في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

والجدير بالذكر أن إدارة الزمالك تعاقدت خلال الموسم الجاري مع عدة صفقات ومنهم، محمد شحاتة قادما من طلائع الجيش ومحمد عاطف لاعب طنطا بشكل رسمي.

كما حصل نادي الزمالك على توقيع عبد الله السعيد نجم بيراميدز لمدة موسمين.