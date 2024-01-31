فرج عامر يكشف موقف تعاقد سموحة مع نجم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف تعاقد نادي سموحة مع لاعب الأهلي، أحمد عبد القادر.

وقال فرج عامر، الأهلي أخطرنا بصعوبة إعارة أحمد عبد القادر لسموحة في يناير الحالي، مضيفًا، لذا صرفنا النظر عن ضمه.

وأوضح رئيس نادي سموحة، أن مسؤولي نادي سموحة حاولوا مع الأهلي للتعاقد مع عبد القادر، لكن المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، تمسك باستمراره مع الفريق.

يذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع اللاعب الفلسطيني، وسام أبو علي، لتدعيم خط الهجوم في الفترة المقبلة، كما يبحث عن التعاقد مع حارس مرمى جديد لتعويض فترة غياب الحارس الأساسي، محمد الشناوي الذي أصيب أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.