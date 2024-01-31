عبد الله السعيد يلتقي حسين لبيب (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - التقى عبدالله السعيد لاعب الزمالك الجديد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، إذ حضر اللاعب إلى مقر النادي للتوقيع على عقود انتقاله إلى الأبيض، لمدة موسم ونصف.

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على توقيع لاعب بيراميدز والأهلي السابق عبد الله السعيد، وظهر اللاعب في صورة مع قميص الزمالك، بحضور كلا من، أحمد سليمان، عبد الواحد السيد، أحمد خالد حسنين.

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