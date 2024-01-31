شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتذر للشعب المصرى فى بيان رسمى ويجتمع الأحد بسبب وداع أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم بإعتذار للشعب المصرى عبر بيان رسمي عقب خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا فى كوت ديفوار من دور الـ16 أمام منتخب الكونغو بركلات الترجيح، كما أكد اتحاد الكرة فى بيانه عقد اجتماع عاجل يوم الأحد المقبل لإصدار بعض القرارات الهامة.

وجاء نص البيان كالتالى:-

يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة ، علي ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة .

كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي .