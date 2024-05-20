الامارات | وزراء ومسؤولون يتعرفون إلى تجارب الإمارات في تعزيز الأمن والعمل الحكومي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مكتب التبادل المعرفي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، برنامجاً لمشاركة المعرفة في مجال تعزيز منظومة الأمن والأمان، بمشاركة وزراء وقيادات حكومية من الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، تم خلاله التعريف بأفضل الممارسات وأحدث النماذج التي طورتها دولة الإمارات، واستعراض قصص النجاح التي حققتها الدولة في المجالات الأمنية.

شارك في البرنامج المعرفي كل من وزير الشؤون الداخلية في جمهورية أوغندا، اللواء كاهيندا أوتافييري، ووزير دولة في جمهورية رومانيا، ميهاي كاتالين نيكولا، ونائب وزير الأمن في جمهورية كوستاريكا، إيريك ألبيرتو لاكايو روجاس، والأمين الوطني للأمن العام بوزارة العدل في جمهورية البرازيل الفيدرالية، ماريو ساروبو.

وجاء تنظيم البرنامج المعرفي القيادي في إطار جهود مكتب التبادل المعرفي الحكومي لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للإدارة والتطوير الحكومي، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الإماراتية في العمل والإدارة الحكومية ومشاركتها مع حكومات العالم.

وأكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله ناصر لوتاه، أن مشاركة الخبرات وقصص النجاح، وتبادل المعرفة، وتوسيع الشراكات الهادفة لتعزيز تجربة العمل الحكومي في العالم، تمثل محوراً أساسياً في رؤى وتوجهات قيادة دولة الإمارات بتوسيع الشراكات والتعاون الدولي الهادف، لتمكين الحكومات من تسريع التطور والانتقال إلى نماذج مستقبلية تستبق التحديات، وتبني منظومة فرص أفضل للأجيال المقبلة.

وقال إن مشاركة وزراء الداخلية في كوستاريكا والبرازيل وأوغندا ورومانيا في البرنامج، تمثل إنجازاً جديداً لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، وتعكس التطور الملحوظ لأثر البرنامج ومشاريعه الهادفة لتعزيز التعاون الدولي في تطوير القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الأفراد وجودة حياة المجتمعات.

جولات معرفية

وتضمن البرنامج المعرفي عقد لقاءات قيادية وزيارات ميدانية للاطلاع على أفضل الممارسات، وأهم الإنجازات التي حققها عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية والمنظمات الدولية العاملة في دولة الإمارات في مجالات تعزيز المنظومة الأمنية.

وغطى البرنامج المعرفي 130 ساعة عمل، وعقد 15 اجتماعا قيادياً، وتم تنظيم لقاءات وورش عمل مع أكثر من 100 خبير إماراتي، إلى جانب تنظيم ست زيارات معرفية لعدد من الجهات الرائدة.

وتعرّف وفد الوزراء الضيوف إلى تجربة مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات في تطوير التشريعات والسياسات والمعايير لتعزيز الأمن السيبراني في مختلف القطاعات، واطلعوا على نموذج عمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تحقيق وضمان الأمن من خلال تطبيق حلول التكنولوجيا المتقدمة في كل البرامج والخدمات والمراكز التابعة لها. كما تعرف المشاركون في البرنامج إلى جهود الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في تعزيز البرنامج النووي السلمي للدولة، وضمان أمن الأفراد والمنشآت التابعة له.

والتقى الوزراء مسؤولين في مكتب منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) في دولة الإمارات، واطلعوا على جهود المنظمة ومبادراتها الهادفة لتعزيز التعاون الدولي، ووضع الأطر الكفيلة بالتصدي للجريمة، وتعرفوا إلى تجارب شرطة دبي في تحقيق الأمن والأمان ورفع جاهزية الأجهزة الشرطية، ودور أكاديمية شرطة دبي في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي القانوني والأمني، كما تعرفوا إلى جهود الدفاع المدني في دبي في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان سلامة أفراد المجتمع.

واطلع الوزراء الضيوف على جهود هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في ضمان النقل المستدام، والبنية التحتية الفعالة، وابتكاراتها التكنولوجية الهادفة لتعزيز السلامة على الطرق في إمارة دبي.

وزار الوزراء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي، وتعرفوا إلى البرامج الأكاديمية المتطورة التي توفرها للكوادر الوطنية في مختلف مجالات الإدارة، كما زاروا أكاديمية ربدان في أبوظبي، واطلعوا على منهجيتها في التدريب والتعليم وتعزيز البحث العلمي في مجالات السلامة والأمن، ورفع مستويات الجاهزية لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

شراكات إيجابية

وتمكّن برنامج التبادل المعرفي الحكومي من تحقيق إنجازات نوعية، أسهمت في بناء القدرات المؤسسية في مختلف مجالات التحديث والتطوير الحكومي في الدول الزائرة، حيث تغطي الشراكة بين حكومة دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا خمسة محاور للتعاون، تم من خلالها عقد 19 ورشة عمل، استفاد منها 413 متدرباً في 833 ساعة عمل.

أما التعاون الثنائي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية فيغطي ثلاثة محاور تعاون، تم من خلالها تنظيم 65 ورشة عمل، استفاد منها 140 متدرباً من خلال 150 ساعة عمل.

وضمن الشراكة مع حكومة جمهورية رومانيا التي تغطي ثمانية محاور، تم تنظيم 32 ورشة، استفاد منها 55 متدرباً من خلال 1573 ساعة عمل.

وفي إطار التعاون مع حكومة جمهورية أوغندا التي تغطي محوري عمل رئيسين، تم تنظيم ثماني ورش عمل، استفاد منها 25 متدرباً، من خلال 11737.5 ساعة عمل.

• 130 ساعة عمل و15 اجتماعاً قيادياً ولقاءات وورش عمل وزيارات ميدانية شملها البرنامج.