اتحاد التنس يفتح ابواب مباراة كأس ديفيز مجانا للجماهير

ياسر رشاد - القاهرة - قرر اتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى فتح ابواب ملعب التنس الرئيسى بنادى الجزيرة مجانا للجماهير لحضور المواجهة الحاسمة والفاصلة بين الفراعنة والاكوادور على بطاقة التأهل للمجموعة العالمية الاولى.

ووجه اتحاد التنس دعوة عامة الى الجماهير للحضور ومساندة المنتخب الوطنى للرجال وتحفيز اللاعبين لتحقيق إنجاز تاريخى بالصعود للمجموعة العالمية الاولى للمرة الاولى فى تاريخ فراعنة التنس .

وتجرى غدا الخميس قرعة المباراة فى حضور المنتخبين وممثلى اتحادى التنس فى مصر والاكوادور والحكم العام ريكاردو ورئيس الحكام وائل الرفاعى.

من جهة أخرى اكد كابتن ولاعب الفريق محمد صفوت ان جميع اللاعبين كريم مأمون وعمرو عصراوى واكرم السلالى ومايكل صبحى فى حالة جاهزية جيدة للغاية وهناك رغبة قوية لتحقيق إنجاز جديد للتنس المصرى.

اضاف قائلا ان المباراة ستشهد منافسة قوية وشرسة حيث المنافس الفريق الاكوادورى قوى للغاية ولكن سنبذل قصارى الجهد حتى اخر لحظة للفوز باللقاء وإسعاد الجميع.