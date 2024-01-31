أجواء ساخنة في الاهلي لحسم صفقة حارس المرمى قبل غلق القيد

يواصل مجلس إدارة النادي الاهلي، محاولاته لضم حارس مرمى جديد، لتدعيم الفريق الكروي الأول، بعد الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي.

وتعرض محمد الشناوي، لإصابة بخلع في الكتف، خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر، في كأس أمم أفريقيا.

وكشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن آخر تطورات ملف حراسة المرمى في النادي الاهلي، عقب التراجع عن ضم محمد أبو جبل.

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وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”خاص – تنفيذًا لرغبة السويسري مارسيل كولر الاهلي يجدد مفاوضات ضم محمد بسام قبل إغلاق باب القيد”.

وكان الاهلي، قد دخل في مفاوضات مع سيراميكا كليوباترا لضم محمد بسام، ولكن ناديه طلب الحصول على مصطفى شوبير، وهو ما تم رفضه من جانب إدارة المارد الأحمر.

ودخل علي لطفي، حارس مرمى زد والاهلي السابق، في الصورة، من أجل العودة على سبيل الإعارة، حيث ألمح من خلال منشور على صفحته، إلى انضمامه للقلعة الحمراء مرة أخرى.

والجدير بالذكر أن باب القيد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، سينتهي في مساء اليوم الأربعاء.