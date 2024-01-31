ماذا قدم عبد الله السعيد في مسيرته مع منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك منذ قليل، التعاقد مع نجم المنتخب المصري وبيراميدز السابق عبد الله السعيد، لمدة موسم ونصف، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويمتلك عبد الله السعيد مسيرة مميزة، سواء على المستوى المحلي مع مختلف الأندية التي شارك معها، أو على الصعيد الدولي رفقة المنتخب المصري، والذي سوف نستعرضها في السطور التالية.

وخاض عبد الله السعيد 55 مباراة دولية رفقة منتخب " الفراعنة"، تمكن خلالهما من المساهمة في 16 هدفاً، بواقع تسجيله 6 أهداف، وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

وانضم عبد الله السعيد للمرة الأولى إلى المنتخب المصري في يونيو 2008، بينما كانت آخر مشاركاته مع المنتخب الوطني أمام منتخب السودان في بطولة أمم أفريقيا 2021.

وأحرز السعيد أول هدف دولي له مع منتخب مصر في مرمى المنتخب التشادي، في 16 نوفمبر 2017 ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

وشارك السعيد رفقة المنتخب في ثلاث نسخ متتالية ببطولة أمم أفريقيا، أعوام " 2017، 2019، 2021"،وسجل هدفاً واحداً في الثلاث نسخ، كما تمكن من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم روسيا 2018 ، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب الدولي في فبراير 2022.