الأوغندي موتيابا يصل نادي الزمالك لتوقع العقود

محمد اسماعيل - القاهرة - وصل منذ قليل الأوغندي ترافيس موتيابا نادي الزمالك تمهيدا لتوقيع العقود بشكل رسمي.

وكان نادي الزمالك أتم الاتفاق مع اللاعب الأوغندي على التوقيع لمدة أربعة مواسم ونصف، مقابل 220 ألف دولار سنويا.

وسوف يتم قيد موتيابا في قائمة فريق الزمالك، تحت السن كونه يبلغ من العمر 18 عاما.

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