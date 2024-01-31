أرقام منتخب مالي في مشواره بكأس الأمم الأفريقية حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

نجح منتخب مالي في الصعود إلى الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بعد تخطي منتخب بوركينا فاسو في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دور ال 16 بالبطولة.

وخاض منتخب مالي 4 لقاءات في البطولة حتى الآن، تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين ، وتعادل في مثلهما، حيث تعادل في لقائين بدور المجموعات أمام كلا من تونس بنتيجة هدف لكلا منهما، وأمام ناميبيا دون أهداف.

وحقق منتخب مالي الفوز في مباراة واحدة فقط بدور المجموعات، حيث تمكن من تحقيق الفوز في لقاء الجولة الأولى على حساب المنتخب الجنوب أفريقي بنتيجة هدفين دون مقابل.

ونجح المنتخب المالي في تحقيق الفوز على حساب منتخب بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار دور ال 16 بالبطولة بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل لاعبو منتخب مالي 5 أهداف في البطولة حتى الآن، فيما استقبلت شباكهم هدفين فقط.

ويستعد منتخب مالي لملاقاة نظيره منتخب كوت ديفوار، في الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2023.