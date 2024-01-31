أبو مسلم: عقد فيتوريا مع منتخب مصر كارثي (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - قال الكابتن أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن مدرب منتخب روي فيتوريا مصر أهان الكرة المصرية وتاريخ منتخب مصر على مدى العصور الماضية، المصنف دوليًا والذي لديه كأس أمم أفريقيا 7 مرات.

وتابع "أبو مسلم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن ظهور المنتخب بهذا الشكل السيء يرجع إلى عدم التخطيط لإعداد منتخب شباب محترم، أو منتخب ناشئين، مشيرًا إلى أن الكرة المصرية تعيش حالة كارثة حقيقية.

ولفت إلى أن هناك معايير لاختيار المدير الفني لمنتخب مصر مثل ضرورة تدريب منتخبات سابقة، أو أندية وطريقة عمله، مشيرًا إلى أن عقد مدير منتخب مصر كارثة، ويجب أن يحاسب من قام بإعداد هذا العقد، معقبًا: "المدرب بياخد 200 ألف يورو شهريًا، وعند الرغبة في إنهاء التعاقد يحصل على 3 شهور أي 600 ألف دولار، أي بمعدل 13 مليون جنيه شهريًا".