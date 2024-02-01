ناقد رياضي: يجب وضع خطة تطوير لمنتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - قال شريف يسري، الناقد الرياضي، إن السنغال هي حاملة لقب بطولة إفريقيا، وهي الفريق الوحيد الذي حصل على الـ9 نقاط كاملة، ولا يمكن مقارنة خروج السنغال بمصر، لأن منتخب السنغال قوي للغاية وكان يأكل الأخضر واليابس.

وتابع "يسري"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سعيد، برنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن منتخب مصر كان سيء منذ بداية بطولة الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن إمكانية وصول منتخب مصر إلى نهائي البطولة الحالية كان سهل للغاية، وعدم الفوز كان بمثابة ضياع فرصة عظيمة.

وأوضح أن لاعب الكورة ليس بالضرورة أن يكون إداري جيد، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة للمنتخب خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المنتخب يعيش كارثة حقيقية.

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت المنتخبين، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحل منتخب مصر فى وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنفس النتيجة 2- 2.